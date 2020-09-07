Ученые СПбГУ сочли легендой массовый завоз кошек в Ленинград после блокады

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета не нашли подтверждения легенде о массовом завозе кошек в послеблокадный Ленинград.

Как сообщила в понедельник пресс-служба вуза, научная статья о домашних животных в блокадном Ленинграде опубликована в журнале "Вестник СПбГУ. История". Профессоры СПбГУ Владимир Пянкевич и Олег Пленков, а также исследовательница Татьяна Сохор изучили дневники, письма и воспоминания горожан.

В исследовании отмечается, что в письмах, проходивших военную цензуру, жители Ленинграда сообщали об употреблении в пищу "телят", "коз" и "курочек" вместо кошек и собак. Кошки, собаки и голуби начали исчезать с улиц осенью 1941 года, когда в городе возникла острая нехватка продуктов. Родители часто пытались отдать такую еду детям, при этом приходилось скрывать ее происхождение, что не всегда получалось.

"Одни не видели в этом ничего предосудительного: мы же едим курицу и телятину. Для других это было крайним средством выживания, им приходилось преодолевать неприятие, чтобы выжить. Третьи считали это немыслимым и осуждали "кошкоедов", иногда считая гибель таких людей возмездием", - пишет профессор Пянкевич.

В статье упоминается жена поэта Даниила Хармса Марина Дурново, которая во время эвакуации бросилась в погоню за кошкой, испугав хозяев дома.

Историки также изучили цены на домашних животных. "Так как все съедобное стоило немыслимо дорого, то цена домашних животных тоже неуклонно росла. В дневниках блокадного времени можно встретить записи о том, что в конце ноября кошка стоила 40-60 рублей, к середине декабря - 125 рублей. По сообщению германской разведки, в конце декабря 1941 года одна кошка стоила до 250 рублей, а собака, которую довольно сложно было встретить, - от 300 рублей", - отметили в пресс-службе.

Первой блокадной зимой домашние животные полностью исчезли, однако постепенно отношение к собакам и кошкам возвращалось к мирным образцам. М.С.Коноплёва пишет 1 января 1943 года: "В столовой №100 ходит спокойно жирный рыжий кот, и никто не посягает на его жизнь".

"Кошек и собак снова с охотой "нанимают на работу" - кому-то нужно справляться с грызунами, портящими драгоценные продукты. Однако ученые СПбГУ не нашли документов, которые подтвердили бы известную легенду о том, что в Ленинград завезли вагон (а по некоторым версиям, и эшелон) кошек с востока страны, чтобы бороться с крысами", - отметили в пресс-службе.

Пянкевич объяснил появление такой легенды потребностью в понимании немыслимого: массовой гибели горожан от голода, употребления в пищу невероятных суррогатов, в том числе домашних животных.

"Это должно было помочь терпеть и дождаться освобождения от осады, было мечтой о возвращении в счастливое доблокадное прошлое с кошками, которых не едят", - пишет Пянкевич.