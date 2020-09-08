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Новая атомная подлодка "Казань" провела испытания в Белом море

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Новая российская многоцелевая атомная подлодка "Казань" провела ходовые испытания в Белом море, сообщила пресс-служба Северного флота (СФ) во вторник.

"Во время выхода в Белое море экипаж АПЛ "Казань" выполнил плавание в надводном и подводном положении, отработку элементов задачи курса боевой подготовки, а также замер ряда технических параметров корабля, например, шумности подводного хода", - говорится в сообщении.

Выход подлодки в море сопровождали подводный крейсер "Дмитрий Донской" и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы. После выполнения задач в море корабли и суда прибыли в пункт постоянного базирования - Северодвинск.

"Казань" является головным кораблем проекта 885М "Ясень-М". Подлодка проходит испытания перед введением в состав ВМФ.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" оснащены крылатыми ракетами "Оникс" и/или "Калибр".

Северный флот Казань

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