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Учения "Кавказ-2020" с участием девяти стран начнутся 21 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" состоится с 21 по 26 сентября, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей, сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что в ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск в совместных операциях "по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму". "Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации", - подчеркнул Шойгу.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что активная фаза СКШУ "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году. По данным ведомства, в стратегических маневрах примут участие военные Белоруссии, Мьянмы, Ирана, Индии и Пакистана.

Отмечалось, что в главных военных учениях России минувшего года "Центр-2019" приняли участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов.

Кавказ-2020

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