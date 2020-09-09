Чиновники разобрались с многочасовой очередью на КТ в Уфе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Минздраве Башкирии заявили, что решили проблему с многочасовой очередью на томографию в клинической больнице №6 в Уфе. 8 сентября в соцсетях появилась фотография очереди с комментарием, что больные с подозрением на пневмонию простояли в ней несколько часов на улице.

"Очередь на прохождение КТ, время 21:30, проходят обследование только те, кто пришел в 16:00, остальные люди стоят на улице, мерзнут. У большинства подозрение на пневмонию", - говорилось в подписи к снимку в инстаграме.

Комментаторы жаловались, что и они ждали исследования по нескольку часов. Другие писали, что могли сделать снимки в частных медучреждениях, однако попасть на платное исследование оперативно удалось не всем.

Причиной долгого ожидания стал сбой в электронной очереди, объяснили в региональном Минздраве. Там заверили, что проблему быстро решили, пациентов перераспределили и всех в итоге приняли.

Подобные ситуации возникали и раньше по разным причинам, но в ведомстве "старались быстро решать" проблему, сказал представитель министерства.

"Будут приняты меры по недопущению данных ситуаций в больницах, где проводятся КТ. Также еще лучше будет отработана маршрутизация направления на КТ", - сообщил он. В частности, он обещал, что в холлах больниц и поликлиник обустроят места ожидания, чтобы люди не стояли в очереди на улице.