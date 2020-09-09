Полпред Цуканов поручил разобраться с изятием детей у женщины-почтальона

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов потребовал разобраться с изъятием двух детей у матери-одиночки в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба чиновника.

Цуканову доложили, что у Айши Репняковой в сентябре 2019 года органы опеки забрали двух детей по жалобе родственника. Она растила их одна, на зарплату почтальона. По сведениям главного федерального инспектора региона Андрея Руцинского, о детях в семье заботились, алкоголь в семье не употребляли, насилие не практиковалось. Однако Репнякова год не может вернуть детей, которые сейчас находятся в детском центре "Каравелла". Она навещает их три-четыре раза в месяц.

Полпред поручил Руцинскому разобраться в ситуации и выяснить, на каких основаниях детей изъяли.

"Необходимо внимательно изучать основания для подобных решений. Изъятие детей из семьи — это крайняя мера. До принятия подобного решения органы власти должны принять исчерпывающие меры для сохранения семьи и воспитания детей с родителями", - заявил Цуканов.

На Репнякову пожаловался ее престарелый отец, с которым у нее сложные отношения, рассказала "URA.RU" семейный психолог Елена Кондрашкина. По ее данным, к женщине домой в ее отсутствие пришли сотрудники опеки и полицейские, сфотографировали беспорядок, оштрафовали ее на 500 рублей и изъяли детей - 9-летнюю дочь и 14-летнего сына.

"В доме Айши давно не было ремонта, и квартира действительно была захламлена. Но ее можно понять: она одна поднимает двух детей на зарплату почтальона в 20 тысяч рублей", - сказала Кондрашкина. Она заверила, что других оснований для изъятия детей не было: мать о них заботится и спасать их не от чего.