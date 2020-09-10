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Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Новый пожар в Бейруте, новые персональные санкции против россиян и сокращение популяции животных в мире

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Навальный пришел в себя, пишут Spiegel, The Insider и Bellingcat со ссылкой на источники. По их информации, полиция охраняет оппозиционера, чтобы предотвратить дальнейшие попытки покушения.

- В Москве отменят карантин по ОРВИ при отрицательном тесте на COVID-19. ПЦР-тест на коронавирус для жителей столицы с симптомами простуды остается обязательным. Между тем в стране суточный прирост заболевших COVID-19 вырос до 5 363, но власти заверяют, что новый карантин вводиться не будет.

- В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар. Ливанский Красный Крест опроверг сообщения о пострадавших, но отметил, что у некоторых людей наблюдаются проблемы с дыханием.

- США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата. Как объясняет Вашингтон, это сделано, чтобы защитить от иностранного вмешательства предстоящие президентские выборы и "послать сигнал Москве", что такие попытки будут преследоваться.

- Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова. Эльмана Пашаева, защищавшего актера, хотят лишить адвокатского статуса, а Александра Добровинского, представлявшего семью погибшего, - привлечь к дисциплинарной ответственности.

- Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры. Речь идет об икре, приобретенной для личного пользования. Этот вопрос обсуждала правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу; инициативу объясняют борьбой с легализацией икры, добытой браконьерами.

- Мятежный схимонах Сергий отлучен от церкви. Он получил скандальную известность отрицанием пандемим коронавируса и призывами не подчиняться церковным и светским властям.

- WWF сообщил о сокращении за 50 лет популяции животных в мире на 68%. Наибольшие потери зафиксированы в тропических субрегионах Северной и Южной Америки - там сокращение оценивается в 94%.

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