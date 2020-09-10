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Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Это обсуждала 9 сентября правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко.

Ограничить перевозки икры в личных целях хотят ради борьбы с легализацией икры, добытой в результате браконьерства.

"Граждане, которые живут на Дальнем Востоке, и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести", - объяснила через пресс-службу Абрамченко.

В Россельхознадзоре подсчитали, что среднегодовой объем транспортировки икры по воздуху составляет 2 000 тонн. Участники совещания отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.

По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти - ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.

В правкомиссии также обсудили концепцию законопроекта, который разрешит рыбакам-любителям продавать свои уловы, как частники продают излишки урожая с подсобных хозяйств. Чиновники отметили риски принятия такого закона и заявили, что в этом случае нужно будет создать прозрачные механизмы контроля за выловом, ветеринарного контроля и проверки законности продаваемого улова.

В конце августа "Коммерсантъ" предупредил, что на Дальнем Востоке была неудачной лососевая путина, производство красной икры может снизиться на 25-30%, а в рознице она может подорожать на 20-60%.

Виктория Абрамченко Дальний Восток Росрыболовство Россельхознадзор

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