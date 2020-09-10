Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ намерен добиваться лишения статуса адвоката защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и привлечения к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, который представлял интересы потерпевших по делу артиста, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс". В ведомстве отметили, что в территориальные управления Минюста по Северной Осетии и по Москве направлены указания внести в адвокатские палаты этих регионов представления на указанных адвокатов.

"Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Ефремова", - говорится в пресс-релизе.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал виновным актера Ефремова, совершившего в состоянии алкогольного опьянения смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве, и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

ДТП с актером произошло 8 июня. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.