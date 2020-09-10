Росздравнадзор счел недостаточно надежными экспресс-тесты на ВИЧ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вместе с простыми экспресс-тестами на определение ВИЧ нужно обязательно сдать более сложные и надежные анализы, заявили в Росздравнадзоре.

Ведомство сделало такое предостережение после проверки тестов из фильма "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят" российского журналиста Юрия Дудя.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупреждает, что каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови стандартными методами", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг.

Среди стандартных методов перечисляются ИФА-тестирование, метод ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ) и метод ИБ (иммуноблоттинг).

Ранее Фонд "СПИД.Центр" сообщил, что Росздравнадзор потребовал изъять из российских аптек экспресс-тесты на ВИЧ OraQuick производства "ОраШур Технолоджиз Инк.". Тесты демонстрировались в вызвавшем резонанс фильме Дудя, посвященном проблеме ВИЧ в России. Основанием стало то, что в инструкции к тестам написано, что они могут применяться только профессионалами - в медицинских лабораториях или клиниках.

В свою очередь, Росздравнадзор в четверг сообщил, что тесты "ОраШур Технолоджиз Инк." распространялись новосибирской общественной организацией "Гуманитарный проект" среди "уязвимых групп населения", в то время как использовать тесты можно только в лаборатории или клинике. В связи с этим уполномоченный представитель производителя ООО "Юнидент" получил предостережение, а "Гуманитарный проект" - предупреждение.

"Росздравнадзор предостерегает граждан от применения медицинского изделия не в соответствии с эксплуатационной документацией производителя", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

В ведомстве также констатировали, что фактов реализации теста на ВИЧ OraQuick в российских аптеках не обнаружено.