Минздрав РФ утвердил правила посещения больных в реанимации

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России утвердил правила, по которым пациентов в отделениях интенсивной терапии смогут посещать близкие и друзья.

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации вечером в четверг.

Согласно правилам, к пациенту допускается одновременно не более двух человек. Это могут быть члены семьи и родственники - или иные лица, если на это согласен сам пациент. При этом необходимо выключить звук на мобильном телефоне и запрещено мешать работе медиков.

Прийти к больному можно только с его согласия - причем с учетом его состояния, с соблюдением противоэпидемического режима и интересов других людей, находящихся в больнице.

Если пациент согласие выразить не может или отсутствуют законные представители пациента, то посещение возможно только с разрешения руководителя структурного подразделения медицинской организации, где оказывается помощь. Также такое разрешение понадобится для посещения пациентов в тяжелом состоянии.

Посещение пациентов в инфекционных боксах и в период карантина запрещается, говорится в документе.

30 мая 2019 года был подписан закон, разрешающий родным и близким посещать больного в реанимации и в отделении интенсивной терапии. Минздрав, в соответствии с ним, должен был утвердить общие требования к таким визитам.