В Петербурге после шторма открыли дамбу и восстановили судоходство

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС, дамба), закрытые в четверг из-за шторма, открыли, сообщается на сайте КЗС.

Открытие началось в 22:00. Спустя час судоходство было восстановлено. Дежурная служба дирекции КЗС остается на рабочих местах в режиме готовности, следует из сообщения.

Согласно гидропосту "Горный институт", в 23:35 уровень воды в Неве составляет 137 см. Наводнение регистрируется при значениях выше 160 см.

Как сообщалось, в четверг в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 24 м/с и дождей. В связи с угрозой поднятия воды в Неве до опасных значений утром была закрыта дамба, приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По данным городского МЧС, разбушевавшийся ветер повалил более 250 деревьев, повреждены 14 автомобилей. Два человека пострадали.

Согласно прогнозам синоптиков, аналогичная погода ждет город и в пятницу.