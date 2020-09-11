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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.

В ответ на запрос агентства в министерства рассказали, что Ковалев покинул пост 7 сентября. Ранее информация об увольнении Ковалева появилась в СМИ.

По данным источников издания РБК, увольнение может быть связано "с нарушением трудовой дисциплины". При этом центр, который возглавлял Ковалев, пишет издание, принимал участие в исследованиях в связи с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального. Тем не менее, анонимный собеседник уход Ковалева с этим не связывает.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Сейчас он находится на лечении в берлинской клиники Charite. Германия заявила, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Российские врачи заявили, что исследования не выявили у Навального признаков отравления.

Минздрав России Андрей Ковалев

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