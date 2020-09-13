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У партии "Новые люди" появились шансы пройти в новосибирское Заксобрание

Это позволит партии не собирать подписи на выборах в Госдуму

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" набирает 7,47% на выборах депутатов заксобрания в Новосибирской области по итогам обработки 1,27% протоколов.

Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной и участвует в выборах впервые. Мандат в региональном парламенте, полученный по списку, дает льготу на выборах в Госдуму - партия может не собирать подписи.

На выборах в Новосибирской области лидирует "Единая Россия" - 44,06%. У КПРФ - 17,78%, у ЛДПР - 12,4%. Всего баллотируются десять партий, остальные пока не набирают более 5% .

Новые люди Новосибирская область

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