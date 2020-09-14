Партия "Новые люди" проходит в три региональных парламента

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" владельца Faberlic Алексея Нечаева, впервые участвующая в выборах, имеет шансы получить места как минимум в трех региональных парламентах, свидетельствуют данные ЦИК.

На момент закрытия информационного центра Центризбиркома в 0:00 14 сентября по московскому времени, "Новые люди" проходили в Рязанскую областную думу с 5,61% голосов при подсчитанных 26,34% протокола УИК, Костромскую областную думу с 6% голосов при подсчитанных 0,17% протоколов и Законодательное собрание Новосибирской области с 7,27% - в регионе посчитали уже 51,81% протоколов.

По данным экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), партия также преодолевает 5-процентный барьер на выборах в областную думу Калужской области.

Кроме того, после обработки 80% протоколов на выборах в городскую думу Томска "Новые люди" шли четвертыми с 14,44% голосов, уступая "Единой России" (24,33%), КПРФ (17,58%) и ЛДПР (15,13%).

Всего "Новые люди" выставили своих кандидатов на выборах различных уровней в 12 субъектах.

По мнению ряда экспертов, успех "Новых людей" стал главным сюрпризов прошедших выборов.

Партия Нечаева была зарегистрирована весной 2020 года и участвует в выборах впервые. Мандат в региональном парламенте, полученный по списку, дает льготу на выборах в Госдуму - партия может не собирать подписи.

В течение трех дней, 11-13 сентября, в России проходили выборы различных уровней в 83 субъектах. На голосование было выделено три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом.