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"Единая Россия" потеряла большинство в гордуме Томска

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Члены оппозиционных партий и самовыдвиженцы на выборах в думу Томска избрались в парламент, причем своим количеством превысили численность депутатов от "Единой России".

Как следует из данных горизбиркома, после обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу список кандидатов "Единой России" сумел набрать 24,47% голосов. Далее расположились КПРФ с 17,55%, "Новые люди" с 15,06%, ЛДПР с 14,43%, "Справедливая Россия" с 11,21%, "Яблоко" с 9,17% и "Партия Роста" с 5,33%.

Среди списков партий на выборах депутатов гордумы Томска VII созыва распределяется десять мандатов.

По итогам обработки 91% бюллетеней по одномандатным округам, в 18 из 27 округов победили либо оппозиционные кандидаты, либо самовыдвиженцы. "Единороссы" смогли одержать верх только в девяти округах.

Таким образом, по предварительным данным, "Единая Россия" получит лишь 11 мандатов из 37, КПРФ - восемь мест в гордуме, самовыдвиженцы - шесть, "Справедливая Россия", "Новые люди" и "Яблоко" - по три, ЛДПР - по два, "Партия Роста" - одно.

В прежнем составе думы "Единая Россия" имела 21 мандат из 35, при этом во фракцию "единороссов" входили 30 депутатов.

Ранее сообщалось, что, по предварительным итогам выборов, в гордуму Томска смогли пробиться двое членов томского штаба оппозиционера Алексея Навального - Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Томск

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