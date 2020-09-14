Слепой на оба глаза получил водительские права

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В феврале 2018 года слепой житель Медногорска получил водительские права. В сентябре 2020 года городская прокуратура добилась через суд, чтобы права у него отобрали. Сейчас прокуроры проверяют, каким образом инвалид получил водительское удостоверение, сообщило надзорное ведомство Оренбургской области.

Автолюбитель с 2004 года наблюдался у окулиста в связи с болезнью глаз. В 2018 году ему поставили диагноз "слепота обоих глаз". Таким людям нельзя самостоятельно водить машину, однако в феврале 2018 года он получил водительское удостоверение.

Суд согласился с позицией прокуратуры и прекратил действие водительских прав мужчины в связи с состоянием его здоровья. Решение суда в законную силу не вступило.