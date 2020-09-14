База РФ в Белоруссии не была условием поддержки Лукашенко Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тема размещения российской военной базы в обмен на поддержку Александра Лукашенко на переговорах президентов России и Белоруссии не обсуждалась, э заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, эта тема не обсуждалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что совместные военные учения были на повестке переговоров. "Они будут проводиться, все запланированы этапы. Но в том ключе, как сказали вы, нет, на повестке дня такого вопроса нет", - добавил Песков.

Песков обратил внимание на слова российского президента о том, что все российские войска будут выведены в места своей дислокации после завершения учений.

Пресс-секретарь российского лидера также опроверг слова белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской о том, что возвращать российский кредит будет Лукашенко, а не Белоруссия. Журналисты, в частности, напомнили о займе в $3 млрд, который Россия предоставила Украине незадолго свержения президента Виктора Януковича, и который затем новые власти страны отказались возвращать.

"Это абсолютно, в корне неверная постановка вопроса. Как и ранее неоднократно предоставлявшиеся, так и этот кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии - нашему большому союзнику, братской нам стране", - пояснил он.

Песков подчеркнул, что часть нового кредита Белоруссии будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. Он отметил, что другая часть кредита - новые денежные средства.

По словам Пескова, "Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономики, иного быть не может".