Сто российских десантников примут участие в учениях в Белоруссии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Около сотни российских десантников в марте примут участие в учениях на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области, сообщили в Минобороны Белоруссии. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Батальонное тактическое учение будет проходить с 14 по 27 марта. В них будут задействованы военнослужащие 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Они и россияне отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. Десантники будут преодолевать водную преграду и выходить на этапы боевой стрельбы днем и ночью.

Учение предусмотрено планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2021 год, отметили в министерстве.

В сентябре 2020 года российские военные участвовали в Белоруссии в учениях "Славянское братство", которые проходили на фоне обострения внутриполитической обстановки в стране, протестов против фальсикации президентских выборов и заявлений президента Александра Лукашенко о планах Запада напасть на Белоруссию.

В начале марта министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили план совместных мероприятий в военной сфере на 2021 год. Российское Минобороны сообщило, что совместные учения пройдут в марте в Ульяновской области и на полигоне "Осиповичский". Министры также договорились создать три центра совместной подготовки военных.