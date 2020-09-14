Первая партия вакцины Sputnik V прибыла в Петербург

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Первая партия COVID-вакцины Sputnik V прибыла в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в понедельник.

"На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом. Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая партия препарата, который способен выработать у человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет, поступила в городскую больницу №40. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.

Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, подчеркивается в сообщении.