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"Норникель" пока не начал оспаривать экологический ущерб от ЧП

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Норильский никель" до сих пор не подготовила собственную калькуляцию, уточняющую размер ущерба, нанесенного экосистеме в ходе аварии на ТЭЦ Норильска, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"На данный момент компания "Норникель", кроме заявлений о готовности досудебно решить вопрос, ничего не сделала. Мы слышали только слова, но цифру "Норильский никель" не назвал. Есть рассчитанный в соответствии со всеми методологическими документами ущерб. Если компания хочет его оспорить, то она может подготовить калькуляцию и попытаться отстоять свою позицию", - заявила Радионова, отвечая на вопрос издания, почему Росприроднадзору пока не удалось заключить досудебное соглашение с "Норникелем".

При этом, по оценкам главы ведомства, восстановление экосистемы Арктики будет долгим.

"Я была на месте аварии и могу сказать, что Арктической зоне нанесен колоссальный ущерб. На ее восстановление уйдут многие годы", - подчеркнула Радионова.

"В этой истории существует один отрадный факт: компания зарезервировала деньги для выплаты ущерба. Надеюсь, ей хватит мудрости не направлять их на другие нужды, а расплатиться за тот ущерб, который нанесен природе. Но пока и это просто заявление. Нет действий. Поэтому суд состоится", - добавила руководитель Росприроднадзора в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор подаст иск в суд о взыскании с "Норникеля" (MOEX: GMKN) всей суммы ущерба по итогам аварии в Норильске, если компания не погасит его добровольно.

Росприроднадзор оценил вред экологии в результате случившейся в конце мая аварии в 148 млрд рублей. "Норникель" не согласен с этим расчетом, считая, что ведомство ошибочно использовало беспрецедентно высокий штрафной коэффициент. Также "Норникель" рассчитывает на предусмотренное в законе об охране окружающей среды право на учет в итоговой сумме своих затрат на ликвидацию последствий аварии.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. "Норникель" оспаривает размер вреда окружающей среде, рассчитанный ведомством. При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Норникель Красноярский край Росприроднадзор

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