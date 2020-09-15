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В РФ задумались об открытии в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Москва может возобновить авиасообщение со странами СНГ в течение месяца, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"В первоочередном порядке обсуждаются механизмы возобновления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. Речь идет о Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Ереване и других", - сказал источник.

По его словам, первым может возобновиться авиасообщение с Минском.

"Пока этот вопрос прорабатывается при участии авиавластей и перевозчиков двух стран. Дата возобновления полетов пока не определена", - сказал собеседник агентства.

Россия СНГ

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