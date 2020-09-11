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Источник заявил об обсуждении запуска рейсов Москва - Минск в октябре

Источник заявил об обсуждении запуска рейсов Москва - Минск в октябре
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве изучают возможность возобновления авиасообщения с Белоруссией с 1 октября, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба. "Этот вопрос прорабатывается, но решение пока не принято", - сказал источник.

Конкретные авиаперевозчики будут назначены на маршрут Москва - Минск после принятия решения о возобновлении полетов.

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии уже направил российской стороне предложения по восстановлению авиасообщения. "Белоруссия готова к возобновлению авиасообщения с Россией в кратчайшие сроки", - сказал представитель пресс-службы Минтранса.

"Вопрос о возобновлении авиасообщения между двумя странами находится на российской стороне", - добавили в пресс-службе.

В Минтрансе напомнили, что ранее авиакомпания "Белавиа" продлила срок приостановки рейсов в РФ до 30 сентября. "В принципе, можно ориентироваться на эту дату", - сказал представитель пресс-службы. "Но если с российской стороны ситуация поменяется, то белорусская сторона готова и раньше возобновить авиасообщение", - добавили в Минтрансе.

Национальный аэропорт "Минск" рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair с 1 октября, сообщил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко в интервью газете "Республика", которое опубликовано в пятницу. "Сейчас мы с нетерпением ждем российские авиакомпании "Аэрофлот" и Utair, надеемся, что они возобновят регулярные рейсы уже с 1 октября", - сказал он.

По словам Хоронеко, "достигнуты договоренности и подписано соглашение с венгерским лоукостером Wizz Air". Он добавил, что "для выполнения полетов ждут только открытия границ и нормализации эпидемиологической обстановки". "Приглашаем к нам и других перевозчиков: обратились к 55 авиационным компаниям", - проинформировал гендиректор.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за коронавируса. С 30 марта ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Россиянам уже разрешено вылетать в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию. Открыта и граница с Абхазией.

Белоруссия

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