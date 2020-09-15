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Мэр Харькова подтвердил, что у него коронавирус

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в 17-й городской больнице, у него подтверждено заражение коронавирусом и двустороннее воспаление легких, заявил представитель горсовета Юрий Сидоренко. Он отметил, что эту информацию журналистам просил передать сам Кернес.

Пандемия коронавируса

"Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет", - заверил чиновник.

По словам Сидоренко, врачи оценивают состояние мэра как стабильно тяжелое. Он повидал Кернеса 14 сентября вечером в больнице после того, как местные СМИ и паблики начали сообщать, что мэр две недели находится в коме.

Кернес руководит Харьковом с 2010 года. В апреле 2014 года в него стреляли, пуля повредила позвоночник, после лечения он вернулся к работе в инвалидной коляске. В 2015 году он переизбрался городским головой.

Новые выборы мэра пройдут в Харькове 25 октября.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Харьков Геннадий Кернес коронавирус Украина

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