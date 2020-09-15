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Выпуск экспериментальных образцов COVID-вакцины для животных начнут в октябре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор планирует в октябре начать выпуск экспериментальных образцов вакцины от COVID-19 для животных, сообщил руководитель службы Сергей Данкверт.

"Мы уже испытываем (вакцину - ИФ). В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос", - сказал Данкверт журналистам.

Как сообщалось, вакцину от COVID-19 для животных разрабатывали ученые Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомствен Россельхознаддзору). Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки. Препарат планируется рекомендовать, прежде всего, звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции.

Ранее научные учреждения Россельхознадзора разработали тест-системы для диагностики возбудителя COVID-19 у животных. Исследования проводятся на базе ВНИИЗЖ и Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ), а также в ряде референтных лабораторий ведомства.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Россельхознадзор Сергей Данкверт Коронавирус

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