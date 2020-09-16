Минприроды Алтайского края решило отсудить 1,5 млрд рублей от компании, связанной с "Алтайлесом"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Алтайского края принял к производству заявление Минприроды региона о взыскании с ООО "Салаир" (Барнаул, "дочка" литовского ЗАО "Лейтас") 1,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Первое заседание по иску назначено на 29 сентября.

Ответчик обвиняется в необоснованном обогащении "в размере стоимости незаконно заготовленной в период с 26 августа 2016 года по 16 декабря 2019 года древесины общим объемом 936,3 тыс. кубометров".

"Салаир" был участником сделок по переводу лесных угодий из пользования ООО "Каменский ЛДК" (структура холдинга "Алтайлес"), которое получило их под реализацию крупного инвестпроекта.

В начале 2020 года ЛДК дошел до Верховного суда по двум из четырех арбитражных дел об изъятии у него в пользу Минприроды Алтайского края 0,5 млн га леса. В обоих случаях "Каменский ЛДК" получил отказ в передаче дел судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

ЛДК в 2011-2012 годах получила без торгов с 50%-ной скидкой по уплате арендной платы порядка 570 тыс. га лесов в 21 районе Алтайского края на срок 49 лет. Как говорится на сайте "Алтайлеса", это составляло треть всех арендуемых холдингом в 2019 году лесных угодий.

Участки были предоставлены ЛДК для реализации проекта "Создание площадки лесопиления в городе Камень-на-Оби" стоимостью более 1 млрд рублей, проектная мощность переработки - 240 тыс. кубометров древесины в год. Проект был включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных.

В январе 2016 года Минпромторг издал нормативный акт о завершении реализации инвестпроекта, после чего учредители ЛДК (в том же году) провели несколько реорганизаций компании путем выделения из нее, в частности, ООО "Экспресс ЛК", "Альянс ЛК", "Инвест ЛК" и "Крона лес" с одновременным их присоединением соответственно к ООО "Содружество", "Салаир", "Ребрихинский лесхоз" и "Алеусский лес" (все, кроме "Салаира", официально входят в "Алтайлес").

Выделенным из ЛДК фирмам достались права по договорам аренды порядка 500 тыс. га лесных участков, полученных предшественником под реализацию проекта. Минприроды края заключало с правопреемниками дополнительные соглашения о пользовании лесными угодьями. Также ведомство, согласно арбитражной картотеке, давало согласие на последующую передачу этих участков в аренду третьим компаниям.

В ноябре 2018 года Минприроды региона направило "Каменскому ЛДК" письмо о том, что совершенные сделки перенайма лесных участков являются ничтожными "ввиду отсутствия согласия арендодателя", то есть самого министерства, и предложило "устранить допущенные нарушения путем расторжения указанных договоров аренды в срок до 26 ноября 2018 года".

Затем Минприроды направило в Арбитражный суд Алтайского края четыре заявления с требованием признать эти сделки перенайма ничтожными, вернуть участки ЛДК и расторгнуть договоры аренды между министерством и ЛДК. Первая инстанция отказала заявителю, однако апелляционная и кассационная удовлетворили все требования.

Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", выручка ЛДК по итогам 2019 года увеличилась на 4,1% по сравнению с 2018 годом и составила 1,77 млрд рублей, чистая прибыль, напротив, сократилась на 28,4% - до 375 млн рублей.

Основным собственником ООО "Каменский ЛДК" является ООО "Содружество" (51%), которое через 100%-ного собственника - ООО "Весна" (Барнаул) - подконтрольно ЗАО "Индиция" (Литва). Еще 36,13% ЛДК принадлежит основному предприятию холдинга - ООО "ЛХК "Алтайлес".

По данным сайта "Алтайлеса", холдинг объединяет 15 предприятий лесного комплекса в Алтайском крае.