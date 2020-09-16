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Родители ребенка-инвалида отсудили у петербургского роддома 345 тыс. руб.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд взыскал компенсацию с петербургского роддома № 18 в пользу родителей шестилетного мальчика, который стал инвалидом из-за врачебной ошибки. Об этом сообщил журналистам в среду адвокат Виталий Черкасов, сотрудничающий с "Зоной права".

Он уточнил, что компенсация морального вреда составила 300 тыс. рублей, еще 45 тыс. рублей взыскано, чтобы покрыть расходы семьи на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"Специалисты установили, что в результате неадекватного наблюдения за состоянием здоровья беременной в женской консультации, а также дефектного ведения родов в Санкт-Петербургском ГБУЗ "Роддом № 18" ее сыну в 2013 году был причинен тяжкий вред здоровью. Он признан инвалидом и страдает рядом тяжелых заболеваний", - говорится в сообщении.

Между тем в июне 2019 года Гатчинский городской суд Ленинградской области отказал родителям мальчика в удовлетворении иска к медицинскому учреждению. Однако апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство истцов о повторном комиссионном исследовании, которое подтвердило врачебную ошибку, сообщил Черкасов.

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