В МИД заявили о травле российских диспетчеров со стороны Варшавы

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей действия Варшавы, заявившей о намерении добиваться ареста российских авиадиспетчеров из-за авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский.

"Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров, все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому и ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Москве негативно относятся к намерению польской прокуратуры добиться временного ареста трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета Качиньского.

Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолёта под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан.

По его словам, российская сторона "всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это". "Все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила", - добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что в минувшую среду Генпрокуратура Польши объявила о намерении добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

Польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.