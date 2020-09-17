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В МИД заявили о травле российских диспетчеров со стороны Варшавы

В МИД заявили о травле российских диспетчеров со стороны Варшавы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей действия Варшавы, заявившей о намерении добиваться ареста российских авиадиспетчеров из-за авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский.

"Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров, все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому и ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Москве негативно относятся к намерению польской прокуратуры добиться временного ареста трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета Качиньского.

Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолёта под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан.

По его словам, российская сторона "всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это". "Все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила", - добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что в минувшую среду Генпрокуратура Польши объявила о намерении добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

Польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.

Самолет Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке 10 апреля 2010 года в условиях густого тумана. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены, в частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

МИД РФ

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