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Медведев обвинил Варшаву в русофобской истерии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал русофобской истерией планы польских властей арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году.

"В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше. Ее проявлением стало обращение генпрокуратуры этой страны в суд с абсурдным ходатайством об аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в период авиакатастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154", - написал он на своей странице в фейсбуке.

При этом Медведев отмечает, что выдача по требованию Польши российских авиадиспетчеров невозможна.

"Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", - продолжил Медведев.

Он заметил, что "российско-польские отношения по вине польских властей сейчас находятся на отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно".

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Дмитрий Медведев

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