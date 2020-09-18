Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской
Фото: Богдан Руденко/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress в августе-сентябре отрабатывали на учениях авиаудары по России, сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергей Рудской.

"28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа", - заявил Рудской на брифинге в пятницу.

"В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров", - сказал он.

Сергей Рудской Генштаб РФ США

Новости

Пашаева лишили статуса адвоката

Пашаева лишили статуса адвоката

Микаил Шишханов оказался со-ответчиком по иску на 306,5 млрд рублей

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Навальный попал в больницу

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

Прошение белгородского губернатора об отставке не поступало в Кремль

Задержан подозреваемый в убийстве двух сестер под Ярославлем

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');