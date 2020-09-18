Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской Фото: Богдан Руденко/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress в августе-сентябре отрабатывали на учениях авиаудары по России, сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергей Рудской.

"28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа", - заявил Рудской на брифинге в пятницу.

"В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров", - сказал он.