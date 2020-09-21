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Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Темпы приватизации в РФ не соответствуют установке президента о снижении доли государства в экономике, можно получать от продажи госимущества сотни миллиардов рублей в год на протяжении 5-6 лет. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

"От приватизации (в 2019 году - ИФ) получили 11,5 млрд рублей. При этом 7,4 млрд рублей - это средства, поступившие за счет погашения задолженности по приватизационной сделке 2010 года. То есть всего мы получили 4,2 млрд рублей от приватизации именно объектов 2019 года", - отметил он.

По словам Кудрина, "у нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200-300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5-6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать", - считает глава Счетной палаты.

Как говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов, на ближайшую трехлетку крупных приватизационных сделок также не запланировано. Единственная значимая транзакция - IPO "Совкомфлота" - не предусматривает поступление денег в бюджет в результате сокращения госдоли в компании.

Алексей Кудрин

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