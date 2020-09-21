Ростехнадзор добился в суде приостановки строительства метро в Казани

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана по требованию Приволжского управления Ростехнадзора вынес решение о приостановке на два месяца строительства метро в Казани, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Решение о простановке строительства первого участка второй линии метрополитена от станции "Фучика" до станции "Сахарова" было вынесено 17 сентября, информирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что поводом для обращения Ростехнадзора в суд стали нарушения при строительстве метро компанией "Казметрострой", выявленные в июне-июле текущего года.

"В ходе проверки выявлено, что на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в отсутствие разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также утвержденной техническим заказчиком ГКУ "ГИСУ" проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы", - сообщало тогда надзорное ведомство.

Зимой 2020 года Ростехнадзор уже требовал от "Казметростроя" приостановить строительство второй линии метро в Казани, но арбитраж Татарстана ограничился тем, что оштрафовал подрядчика на 250 тысяч рублей.

Строительство первой линии казанского метро с 11 станциями завершилось в августе 2018 года. Метростроители сообщали тогда, что уже приступили к строительству второй линии.

Вторая линия должна включать в себя 12 станций. Строительная длина первого участка второй линии метрополитена Казани от станции "Фучика" до станции "Сахарова" составит 5,37 км и будет включать в себя четыре станции: "Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР" и "Сахарова".

Татарстан оценивает в 6 млрд рублей вложения бюджетных средств в строительство метро в Казани в 2019-2024 годах, говорилось в постановлении правительства Татарстана в сентябре 2019 года.