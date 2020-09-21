Чартеры из России в Турцию будут выполняться до конца ноября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Туристический сезон в Турции может продлиться до конца ноября, если сохранится текущая динамика продаж туров, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.

"Мы отмечаем рост интереса к отдыху в Турции. Похоже, сегодняшняя динамика продаж сохранится, и есть все основания для продления сезона до конца ноября", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что сразу после возобновления полетов в Турцию у россиян было много вопросов, их настораживала неизвестность.

"Теперь же ответы получены, в прессе много публикаций про меры безопасности в отелях, шведский стол, трансферы, перелеты, пляжи. Кроме того, с отдыха уже вернулись тысячи туристов, они охотно делятся своими положительными впечатлениями. В отелях нашей цепочки не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом", - сообщила Макаркова.

В компании "Интурист" "Интерфаксу" в свою очередь сообщили, что до 10 ноября продлятся летние чартерные программы в Анталью и Даламан, а затем стартует зимняя полетная программа в Анталью, откуда туроператор предлагает экскурсии в Каппадокию.

Ранее глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Юлкай Атмаджа заявил, что у турецких курортов есть все шансы продлить сезон до ноября и даже декабря, поскольку у отельеров много бронирований.

"В последние годы в это время года в Турции чудесная погода. Есть возможность гулять, наслаждаться природой, посещать SPA и тренажерные залы. В Анталье много отелей с подогреваемыми бассейнами, в том числе с морской водой", - добавила Макаркова.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа - в Анталью, Даламан и Бодрум. С 1 по 15 сентября Анталью посетило около 225 тыс. россиян, они составили более половины пассажиропотока аэропорта курорта.

Турция сейчас - одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы. Для поездки не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.

По итогам года Турция ждет около 15 млн иностранных путешественников.