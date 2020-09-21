Компания Свиблова направила обязательную оферту миноритариям HGM

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Компания Владислава Свиблова Fortiana, накануне закрывшая сделку с Романом Абрамовичем и его партнерами и ставшая основным акционером золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM), направила обязательную оферту миноритариям компании.

Как говорится в сообщении Fortiana, срок действия оферты – до 20 октября.

Миноритарии HGM, как ранее сообщалось, смогут продать свои акции по той же цене, что и Абрамович с партнерами - 3 фунта стерлингов за ценную бумагу. Текущий курс акций HGM - на уровне 2,984 фунта.

В конце июля было объявлено о покупке структурой Свиблова 40,06% акций HGM у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров. На первом этапе Fortiana получила 23,95%, а оставшуюся долю должна была приобрести после одобрения ФАС.

В пятницу Fortiana объявила о том, что, получив одобрение ФАС, приступила к покупке оставшихся 16,11% и консолидации 40,06% (145 млн 759 тыс. 871 акция) HGM.

Цена сделки - 3 фунта стерлингов за акцию, общая сумма - 437 млн фунтов, или около $574 млн. После завершения этой сделки Fortiana должна направить оферту миноритариям Highland Gold о приобретении их акций по цене не ниже тех же 3 фунтов за штуку. В общей сложности Highland Gold для сделки оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд).

Проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Акции торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.