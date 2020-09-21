Старейший архиепископ РПЦ получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии, награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Соответствующий указ президента РФ размещен на официальном портале правовой информации.

Награда присуждается "за большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами".

22 сентября митрополиту исполнится 85 лет.

Митрополит Ювеналий (в миру - Владимир Кириллович Поярков) является старейшим по возведению в сан митрополитом Русской православной церкви, старейшим по дате хиротонии правящим архиереем РПЦ, с 1 июня 2020 года – еще и старейшим по возрасту из ее правящих архиереев.