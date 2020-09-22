ФСБ задержала украинца за попытку дестабилизации ситуации в Крыму

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин Украины задержан в Крыму, российская спецслужба обвиняет его в попытке дестабилизации ситуации в регионе, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю во вторник.

"Задержан гражданин Украины, 1998 года рождения, прибывший на территорию республики Крым для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в пресс-релизе.

По данным спецслужбы, по месту пребывания иностранца "обнаружены и изъяты листовки экстремистского содержания, а также средства связи", с помощью которых он занимался противоправной деятельностью.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч.1 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). Киевский райсуд Симферополя арестовал украинца.

Кроме того, пресс-служба УФСБ сообщает, что 21 сентября задержан гражданин России, 1992 года рождения, "причастный к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма". Житель Евпатории, поддерживающий украинские националистические группировки, разместил на своей странице в соцсети посты, где угрожал взрывать административные здания в Крыму. Задержанный также оказался причастен к распространению "агитационных листовок экстремистской направленности", рассказали в УФСБ.

По данным управления, у него "обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности".

На жителя Евпатории заведены уголовные дела по ч.1 ст.205.2, ч.1 ст.280 и ч.1 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Мужчина арестован по решению суда. ФСБ разыскивает его возможных сообщников.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.