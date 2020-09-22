Си Цзиньпин призвал не политизировать тему коронавируса

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борьбы против коронавируса COVID-19, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Следует отвергать попытки политизации и маргинализации (стран - ИФ)", - сказал он в ходе видеообращения к Генассамблее ООН, говоря об этом заболевании. По словам Си Цзиньпина, "вирус будет побежден, человечество одержит победу".

Он призвал все страны работать вместе над достижением этой цели и сотрудничать с ВОЗ.

Си Цзиньпин отметил, что власти Китая стремятся мирно решать все проблемы на мировой арене, так как войны им не нужны. "Мы не хотим быть втянутыми в холодную или "горячую" войну" - сказал он в ходе видеообращения.

Глава КНР подчеркнул, что Китай выступает за диалог и переговоры по спорным вопросам с другими странами. Говоря о ситуации в мире, он выразил опасения по поводу возможного "столкновения цивилизаций".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп призвал ООН добиться того, чтобы Китай понес ответственность за распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"Китайское руководство и Всемирная организация здравоохранения, которую буквально контролирует Китай, солгали о том, что не было зафиксировано передачи инфекции от человека к человеку", - заявил американский лидер, выступая на Генассамблее ООН.

Он отметил, что "в самые первые дни распространения вируса Китай заблокировал внутренние поездки по стране, но позволил при этом выполнять рейсы из Китая и заражать весь мир".

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце прошлого года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса.

США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. В Вашингтоне считают работу ВОЗ неэффективной, при этом не только в ситуации с COVID-19.