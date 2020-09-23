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Генпрокурор предложил усилить контроль за контентом в Сети ради безопасности детей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Отсутствие эффективного контроля за интернет-контентом является одной из причин подростковой преступности и суицидов среди несовершеннолетних, считает генпрокурор России Игорь Краснов.

"Одной из острых проблем Краснов назвал передачу негативной информации через Интернет при отсутствии эффективного контроля за транслируемым контентом. С его помощью дети не только вовлекаются в преступную деятельность, деструктивные молодежные движения, но и сами становятся жертвами преступлений, вплоть до ухода из жизни в результате понуждения к суицидам", - приводит слова генпрокурора пресс-служба ведомства.

С таким заявлением Краснов выступил на координационном совещании правоохранительных органов в Генпрокуратуре по проблеме подростковой преступности под его председательством.

При этом глава надзорного ведомства указал на упущения в организации профилактической работы в учреждениях образования, органах опеки и попечительства, комиссиях по делам несовершеннолетних.

"Генпрокурор России подчеркнул, что они занимают особое место среди причин, влияющих на состояние законности в данной сфере", - говорится в сообщении.

На совещании отметили, что подростковая преступность в России в последние 10 лет сократилась вдвое и продолжает снижаться и в этом году, но при этом растет число тяжких и особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ

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