Что произошло за день: пятница, 25 сентября

Самоизоляция для пенсионеров и беременных в Москве, рубль обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москвичей из группы риска призвали с 28 сентября не выходить из дома без необходимости. К этой группе относятся пенсионеры старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные и женщины в послеродовом периоде. Штрафовать пенсионеров за выход на улицу не будут, социальные карты блокировать не планируется. В минувшие сутки число новых случаев COVID-19 в Москве перевалило за 1,5 тыс. впервые с 12 июня. Власти Москвы начали ввод резервных коек для пациентов с коронавирусом.

- Лукашенко предложил губернатору Ленинградской области построить совместный морской порт. Президент Белоруссии заявил, что на строительство можно выделить сэкономленную часть кредита на возведение БелАЭС. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия обсуждают переориентацию перевалки белорусских нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы на российское направление.

- Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Доллар торговался на Московской бирже выше 78 рублей впервые со 2 апреля. Эксперты считают, что рубль дешевеет под влиянием, в частности, выхода глобальных инвесторов из рисковых активов, роста доллара как защитного актива на Forex и дешевеющей нефти.

- Антон Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка. Ранее на протяжении 18 лет этот пост занимал бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев.

- Ким Чен Ын официально принес извинения за убийство пограничниками южнокорейского чиновника. Он исчез в начале недели с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо. По версии КНДР, 47-летний чиновник незаконно пересек границу.

- Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве. Следствие считает, что задержанный в тот же день избил до смерти женщину, с которой у него произошла ссора.

- В Крыму решили построить опреснительную установку. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что это уникальный для страны проект. Разрабатываются и другие способы обеспечить местных жителей водой, в частности, бурение скважин.