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Силуанов отметил усиление координации правительства и Сбербанка

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Уровень координации правительства РФ и Сбербанка России усилился после того, как контролирующим акционером банка вместо ЦБ стало правительство, считает министр финансов Антон Силуанов.

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"Мы считаем, что больше координации стало Сбера и правительства, будь то в части обсуждения вопросов ипотеки, МСП, будь то вопросы, которые касаются работы Сбера, IT-сектора, Дмитрий Николаевич Чернышенко (вице-премьер РФ - ИФ) активную работу в банке проводит по своей линии", - сказал Силуанов журналистам.

Чернышенко вошел в набосвет Сбербанка в 2020 году уже после смены главного акционера кредитной организации. Силуанов также входит в набсовет. В этом году совет утвердил новую стратегию развития группы Сбербанка на 2021-2023 годы.

"Мы рассматривали стратегию вместе с менеджментом Сбербанка, с Германом Оскаровичем (Грефом, главой банка - ИФ), были жаркие дискуссии, даже жесткие. Во всяком случае, мы хотели сбалансировать политику банка, чтобы была достаточная доходность на наш капитал, с одной стороны, с другой стороны, чтобы банк продолжал активно кредитовать экономику", - пояснил министр. Он напомнил, что также у Сбербанка есть амбициозные планы по развитию своей экосистемы.

ЦБ РФ 10 апреля передал 50% акций Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.

Сбербанк Антон Силуанов Дмитрий Чернышенко

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