Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве коронавирус выявили еще у 1 792 человек. В целом по России суточный прирост превысил 7,5 тыс. случаев. Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов допустил, что при тяжелом течении болезни может формироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу, переболевшим в легкой форме понадобится вакцинация. Он также заявил, что ожидаемый срок действия вакцины - три года. В Центре имени Гамалеи говорят, что стойкость иммунитета после прививок предстоит определить экспериментально.

- Число погибших в катастрофе военного Ан-26 на Украине выросло до 26. Один из двоих выживших при крушении самолета в субботу умер в больнице, второго могут скоро выписать. В СБУ Украины сообщили, что командир запросил посадку за пять минут до катастрофы. Он также говорил об отказе двигателя, но в Минобороны Украины отметили, что неисправен был только один из датчиков двигателя.

- Правительство России одобрило планы повышения тарифов. Электроэнергия для россиян подорожает с июля 2021 года на 5%, газ - на 3%. Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки с января будут повышены на 3,7%.

- В Минске снова прошла акция протеста. По данным правозащитной организации "Весна", задержаны были 70 человек, включая журналистов. Некоторых вскоре отпустили.

- Напавший на людей в Париже мужчина хотел отомстить за карикатуры в Charlie Hebdo. Французские СМИ сообщают, что инцидент произошел у старого здания редакции: злоумышленник не знал о переезде журнала. Ранее в сентябре номер Charlie Hebdo вышел с перепечаткой карикатуры на пророка Мухаммеда, которая спровоцировала теракт в 2015 году.

- В нормандском городе Эврё застрелен чеченец. Местное интернет-издание "Депеш" уточняет, что убийство произошло во время конфликта с участием представителей чеченской и африканской общин.

- Последователи Эдуарда Лимонова создадут новую партию. Незарегистрированная "Другая Россия" приняла решение о самороспуске, новая организация получит название "Другая Россия Э.В. Лимонова". Как сообщалось, Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-м году жизни.