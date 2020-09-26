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В Минске отпустили часть задержанных на акции журналистов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Некоторых журналистов, которых в субботу доставили с несанкционированной акции в милицию Минска, уже отпустили.

По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", отпущены Мария Войтович ("Еврорадио"), Екатерина Карпицкая (белорусское издание "Наша нiва") и Александра Эльбаум (портал tut.by).

В списке задержанных остаются журналисты польского телеканала "Белсат" Мария Гриц и Алёна Довнар.

Кроме того, днем в субботу во время акции задержали и вскоре отпустили журналистку "Еврорадио" Юлию Мотузову.

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По последним данным "Весны", всего во время несанкционированной акции в Минске задержано 70 человек. Некоторые уже на свободе.

Ранее в минской милиции "Интерфаксу" подтвердили задержание "нескольких десятков человек в рамках административного процесса".

Как сообщалось, очередная несанкционированная акция завершилась в Минске без серьезных столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

По субботам акции обычно проходят в белорусской столице в формате женских маршей.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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