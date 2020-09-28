СКР начал проверку после отравления рабочих на Кирово-Чепецком заводе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту отравления нескольких рабочих одного из предприятий города Кирово-Чепецка, сообщает региональное СУ СКР.

"С 23 по 27 сентября в больницу обратились семь мужчин - рабочих "ГалоПолимер" - с жалобами на ухудшение самочувствия. В процессе оказания им медицинской помощи было установлено, что причиной ухудшения состояния их здоровья стало отравление соединениями фтора", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. Количество пострадавших, а также степень тяжести вреда их здоровью устанавливаются.

В свою очередь прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.

В пресс-службе ГК "ГалоПолимер" сообщили, что с 23 по 25 сентября, согласно данным объективного контроля воздушной среды в подразделениях на промплощадке ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", "инцидентов газовыделений и аварийных ситуаций не было". В настоящее время пожаловались на здоровье семь человек.

"Работники находятся на обследовании, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства выясняются", - добавили в пресс-службе.

Холдинг "Галополимер" был создан Дмитрием Мазепиным в 2008 году на базе активов "УралХима". Весной 2015 года Мазепин продал контрольный пакет "Галополимера" своему партнеру, главе совета директоров "Галополимера" Михаилу Генкину.

"Галополимер" специализируется на производстве фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии (кислоты, щелочи, соли). В состав группы входят предприятия в Перми и Кирово-Чепецке.