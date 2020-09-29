Минэнерго с октября переведет 20% сотрудников на "удаленку"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго России с 1 октября планирует перевести порядка 20% сотрудников на режим удаленной работы, будет следить за развитием ситуации, сообщила "Интерфаксу" статс-секретарь - замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

"С учетом достаточно эффективного функционирования в таком режиме в марте-июле этого года, когда "на пике" на "удаленке" работало более 70% сотрудников, мы готовы к любому варианту", - сказала она.

"Основные сложности были в части технического обеспечения - это оснащение работников техническими средствами для работы с удаленным доступом к информационным системам, к рабочей почте и так далее. Эти вопросы решались оперативно, коммуникации обеспечивались при помощи современных средств связи, поэтому в данный момент мы к переходу на работу в удаленном режиме в целом готовы", - добавила замминистра.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин направил крупным предприятиям столицы письма с рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционную работу.