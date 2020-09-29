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Геологи "АЛРОСА" начали изучать новый кимберлит в Якутии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Геологи "АЛРОСА" приступили к изучению нового кимберлитового тела неподалеку от поселка Айхал в Мирнинском районе Якутии, сообщила компания. Работу на айхальских кимберлитовых трубках, сырье которых наименее качественное в срезе добычи "АЛРОСА", компания прекращала в этом году из-за пандемии.

Новая кимберлитовая трубка находится под озером Мутное в 12 км от Айхала. Подтвердив алмазоносность кимберлита, геологи приступили к определению его границ, после чего можно будет начать подсчет ресурсов и запасов. Это позволит оценить перспективы промышленного освоения нового рудопроявления.

Предполагается, что буровые работы будут завершены во втором квартале 2021 года, а предварительная оценка прогнозных ресурсов будет подготовлена в течение лета будущего года.

Предприятия Айхальского ГОКа - рудник "Айхал" и карьер "Заря" - временно приостанавливались летом этого года на фоне вызванного пандемией спада спроса на рынке. Сырье айхальских предприятий наименее качественное и интересное для клиентов, объясняла "АЛРОСА". Кроме того, "АЛРОСА" в прошлом году прекратила добычу на истощившейся трубке "Комсомольская" Айхальского ГОКа, а в этом - закрыла одну из двух обогатительных фабрик этой площадки (№8), которая в основном перерабатывала руду "Комсомольской".

Чтобы точнее оценить размеры рудного тела, перекрытого озером, каменными глыбами и осадочными породами, специалисты "АЛРОСА" используют методику электротомографии - технология электроразведки, которая использует алгоритмы двумерного и трехмерного моделирования. Благодаря ей сокращаются объемы трудоемкого и затратного разведочного бурения при выполнении геологических изысканий и, соответственно, сроки и бюджет поисковых работ, прокомментировал главный геолог "АЛРОСА" Константин Гаранин, процитированный в сообщении.

АЛРОСА Якутия Айхал

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