Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:32Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 408 593+228 285

Депутата Госдумы снимут с должности в комитете "за высказывания"

Депутата Госдумы снимут с должности в комитете "за высказывания"
Вячеслав Лысаков
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме президиум фракции "Единая Россия" обсудит отстранение депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству, объявил лидер фракции Сергей Неверов.

"Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков, - объяснил он. - Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции".

В последнее время Лысаков в своем телеграм-канале публикует в том числе комментарии, "откровенно хамские в отношении своих коллег по фракции и партии", сказал источник "Интерфакса" во фракции.

Лысаков в телеграм-канале подтвердил информацию о том, что его могут лишить думской должности. Прокомментировать ситуацию он обещал позднее.

"Интерфаксу" он объяснил, что такую реакцию "Единой России" вызвала "совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим".

"Раз уже мне сигнал послан, теперь я должен думать, кому я интересен. Я не член партии "Единая Россия", поэтому с чистой совестью могу вести и веду переговоры с различными партиями", - продолжил он.

В связи с этим он будет готов выдвинуться на следующие думские выборы от легитимных партий, которые имеют возможность пройти в Думу без сбор подписей. При этом, как он считает, "было бы неправильно ему самому стучаться к партиям", так что он ведет и будет вести переговоры с теми партиями, которые к нему "постучатся".

"Конечно, мне бы хотелось идти от западного округа в Москве, который я знаю, где я с детства вырос, в который много вложено труда", - отметил Лысаков.

В апреле он через фейсбук призвал подписчиков читать его "авторский канал" в Телеграме. Он объяснил, что фейсбук ему неудобен, а сообщения в этой соцсети он получает с большими опозданиями, тогда как "Telegram всё-же сделал наш парень".

Вячеслав Лысаков Единая Россия Госдума Сергей Неверов

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.

"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 13,5 тыс. зараженных коронавирусом

В России за сутки выявлено более 13,5 тыс. зараженных коронавирусом
Экологическая катастрофа на Камчатке

Ученые сочли самой вероятной версию загрязнения Камчатки водорослями

Ученые сочли самой вероятной версию загрязнения Камчатки водорослями

Девушка и два ребенка погибли на пожаре в частном доме в Якутске

Усилилось извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

В Рязанской области умерла пострадавшая при пожаре на арсенале женщина

Суд Архангельска назначил домашний арест бывшему и.о. министра образования

В Чечне уничтожили двух боевиков

Пандемия коронавируса

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');