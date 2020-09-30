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Песков опроверг сообщения о строгих карантинных мерах в администрации президента

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сообщения о строгих карантинных мерах из-за коронавируса в администрации президента России и ее переходе на особый режим работы не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, эти сообщения не соответствуют действительности" - сказал он журналистам, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

По словам Пескова, "в администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие – это неизбежный процесс".

"Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся с марта процесс тестирования. Это – регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", - добавил он.

Песков также прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым все, кто встречаются с президентом, предварительно проходят двухнедельный карантин.

"Лишь частично могу подтвердить. Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что прохождение карантина зависит от человека, его графика и эпидемиологической обстановки в его офисе или ведомстве. По его словам, перед встречей с главой государства каждый руководитель компании или ведомства взвешивает возможные угрозы и самостоятельно принимает решение о временной изоляции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Дмитрий Песков

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