Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал граждан следовать рекомендациям врачей и помнить о рисках, связанных с коронавирусом. В ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ в режиме видеоконференции российский лидер заявил, что борьба с COVID-19 зависит от каждого.

"Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - сказал Путин.

Он вновь обратился к россиянам с призывом проявлять максимальную ответственность за себя и за близких. Президент попросил граждан соблюдать рекомендации врачей.

Российский лидер отметил, что борьба с эпидемией еще далеко не закончена. "Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", - добавил президент.

По данным на 28 сентября, суточный COVID-прирост в стране вырос до 8 135. Скончался за сутки от вируса 61 человек, общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 20 385.