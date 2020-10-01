Погрузка РЖД в октябре снизилась на 0,7%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в сентябре сократилась на 0,7% в годовом измерении и составила 105,2 млн тонн, сообщила компания.

Источник, знакомый с ее деятельностью, уточнил, что среднесуточная погрузка составила 3,508 млн тонн. Грузооборот снизился на 0,5%, до 211,8 млрд тонно-километров (с учетом порожних рейсов вагонов - также на 0,5%, до 267,8 млрд тонно-километров).

Перевозки пассажиров в сентябре составили 88,2 млн, что на 16% меньше, чем в сентябре 2019 года. На пригородные поезда пришлось 81,5 млн пассажиров (-14,3%), на поезда дальнего следования – 6,7 млн (-32%).

Ранее замглавы РЖД Алексей Шило говорил, что компания ожидает в сентябре падение погрузки на 2%. "Есть позитивная динамика последние уже, пожалуй, четыре месяца, поэтому мы в абсолюте рассчитываем, что на эту цифру сможем выйти", - отмечал он.

Динамика грузовых перевозок существенно улучшилась в августе после провала в начале года. В июне падение составляло 4,4%, в июле - 3,9%. В августе же погрузка сократилась лишь на 0,8%.

По итогам января-сентября 2020 года, по данным РЖД, погрузка сократилась на 3,6%, до 922,1 млн тонн. В частности, отправка каменного угля снизилась на 7,3% (до 256,2 млн тонн), нефти и нефтепродуктов - на 9,6% (до 156,1 млн тонн), черных металлов - на 10,9% (до 49,5 млн тонн), их лома - на 11,9% (до 10,1 млн тонн), цемента - на 7,2% (до 19,3 млн тонн), лесных грузов - на 2,9% (до 31,5 млн тонн), химикатов и соды - на 6,8% (до 18,1 млн тонн), промышленного сырья и формовочных материалов - на 5,9% (до 25,1 млн тонн).

Увеличилась погрузка строительных грузов (на 6,7%, до 101,7 млн тонн), кокса (на 2%, до 8,2 млн тонн), железной и марганцевой руды (на 0,4%, до 89,6 млн тонн), химических и минеральных удобрений (на 2,7%, до 46,8 млн тонн), зерна (на 24%, до 18,3 млн тонн), цветной руды и серного сырья (на 3%, до 15,2 млн тонн). Грузооборот с начала 2020 г. снизился на 3,6%, до 1,877 трлн тонно-километров (с учетом порожних рейсов вагонов - на 3,9%, до 2,377 трлн тонно-километров).