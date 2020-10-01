Источник сообщил о сокращении погрузки РЖД в сентябре на 0,7%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2020 года среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" составила 3,508 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Погрузка за весь сентябрь составила 105,2 млн тонн.

Ранее замглавы РЖД Алексей Шило говорил, что компания ожидает в сентябре падение погрузки на 2%. "Есть позитивная динамика последние уже, пожалуй, четыре месяца, поэтому мы в абсолюте рассчитываем, что на эту цифру сможем выйти", - отмечал он. По состоянию на 20 сентября снижение погрузки составляло 1%, сообщал источник агентства.

По его словам, в октябре план работы РЖД предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,5 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем в том же периоде годом ранее.

Динамика железнодорожной отправки грузов существенно улучшилась в августе после провала в начале года. В июне падение составляло 4,4%, в июле - 3,9%. В августе же погрузка сократилась лишь на 0,8% при плане работы в минус 5%.

"Сейчас в некоторые дни мы даже превышаем погрузку предыдущего года. Я думаю, что основное восстановление произойдет в первой половине следующего года", - сообщил телеканалу "Россия 24" гендиректор РЖД Олег Белозеров.