Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 205 755+237 662

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" во втором полугодии 2021 года планируют начать использовать новый плацкартный вагон с удлиненной полкой, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов. Концепция вагона была представлена 2 октября. Полки у него на 10 см длинней обычных.

Концепция предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира.

Сначала вагоны выпустят на линию в I квартале для сертификационных испытаний. Во II полугодии в РЖД планируют собрать с ними два состава для перевозки пассажиров.

Пегов пока не смог уточнить, на каком направлении будут курсировать эти составы. Он допустил, что это может быть южное направление.

Появление новых вагнов не скажется на стоимости проезда в плацкарте, заверил топ-менеджер.

"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон... в плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством, на цену в плацкартных вагонах это никак не повлияет", - отметил он.

РЖД Дмитрий Пегов

Новости

Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс.

Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс.

Дальневосточный федеральный университет присоединился к Университетской программе "Интерфакса"

Пандемия коронавируса

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Собянин спрогнозировал суточное число случаев COVID-19 в Москве в 3 тыс.

Собянин спрогнозировал суточное число случаев COVID-19 в Москве в 3 тыс.

Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын
Навальный попал в больницу

Москалькова призвала возбудить дело из-за инцидента с Навальным

Москалькова призвала возбудить дело из-за инцидента с Навальным
Пандемия коронавируса

Промпроизводство вакцины "Спутник V" в Петербурге начнут к декабрю

Туроператоры сообщили о всплеске спроса на поездки в школьные каникулы

Туроператоры сообщили о всплеске спроса на поездки в школьные каникулы
Пандемия коронавируса

Ученый заявил, что в Петербурге превышен первый пик COVID-заболеваемости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');